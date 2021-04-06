大陸文化和旅遊部資料中心測算，2021年清明節假期，全大陸國內旅遊出遊1.02億人次，按可比口徑同比增長144.6％，恢復至疫前同期的94.5％。實現國內旅遊收入271.68億元（人民幣。下同），同比增長228.9％，恢復至疫前同期的56.7％。

文旅部官方微信公眾號消息，大陸國內旅遊市場正在有序復甦，由於近程旅遊占比高、旅遊產品價格低、景區減（免）票等原因，旅遊消費完全恢復尚需時日。

中新社報導，從旅遊人次來看，距離恢復到疫情同期水準僅有一步之遙。一些熱門景區再現遊人如織的熱鬧景象，足見出遊熱情。

北京市公園管理中心5日通報稱，清明3天假期，頤和園、天壇、北海、景山等市屬公園及中國園林博物館共接待遊客164.25萬人次，同比增長197％。八達嶺長城景區一度發布遊客流量黃色預警，截至4月4日上午10時已預約門票3.9萬人次，景區啟動三級應急回應。

報導稱，這個清明假期，踏青遊、近郊遊、鄉村遊、自駕遊等需求加速釋放。中國旅遊研究院調查顯示，57.0％的遊客參與踏青郊遊，32.5％的遊客體驗遊園賞花，自駕遊客占比60.0％。

文化和旅遊部表示，旅遊景區接待量、度假酒店和特色民宿入住率接近疫情前同期水準，局部地區出現「量價齊升」現象。

攜程資料顯示，清明小長假期間，門票預訂量對比2019年增長232％。上海迪士尼度假區、河南博物院、上海海昌海洋公園、故宮、洛陽龍門石窟、西安鐘樓、北京野生動物園、黃鶴樓、八達嶺長城、廣州長隆野生動物世界為清明節熱門景區TOP10。

住宿方面，周邊遊賞花踏青帶動鄉村民宿及近郊度假型酒店預訂火爆，飛豬鄉村民宿預訂量同比漲超16倍，增速超過酒店預訂。

報導指出，清明小長假結束後20天，又是「五一」5天假期，「去哪兒大資料研究院」院長蘭翔表示，從清明小長假來看，旅客被壓抑的出遊需求得到了初步的釋放。隨著天氣變暖以及疫苗接種率的提升，接下來「五一」、暑假，旅遊業將迎來一波大規模的回暖，不僅傳統熱門旅遊貿景點，一些小眾冷門旅遊目的地也可能出現「大爆」現象。

(中時 )