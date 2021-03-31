佳冬40歲羅小姐日前不慎將錢包遺落在新埤國小旁，好心路人拾獲後拿到新埤所報案，不料錢包內僅有1張發票及1947元，完全無其他證件，但警員陳豐全就憑發票狂調監視器加上臉書搜尋，不到6小時後找到錢包失主。

潮州警分局指出，新埤所警員陳豐全在早上10點獲報，當時他發現發票是9點46分在佳冬鄉大豐路的加油站消費的，因此立即前往該加油站調閱站內監視器，並經詢問站內加油員後，確定是名婦女騎機車來加油。

警員陳豐全憑發票狂調監視器加上臉書搜尋，不到6小時後找到錢包失主。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

警員陳豐全憑發票狂調監視器加上臉書搜尋，不到6小時後找到錢包失主。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

但陳員查看監視器畫面時，發現只能看見該機車特徵，無法看清車牌號碼，因此陳員又轉往調閱警方的路口監視器系統，終於調到車牌號碼。

經警方以車號系統查詢為一名王姓車主，但無聯繫電話，不過陳員並無就此停止聯繫，經以FB臉書查詢車主姓名，透過王姓車主的臉書與其聯繫上，得知該騎乘機車遺失錢包的駕駛是他女友，再輾轉透過王姓男友通知羅小姐到所內領回遺失的錢包。

羅女獲男友通知後，在當天下午4點趕到派出所領回錢包，而陳員也請羅女對拾獲錢包的民眾打電話表示感謝之意，隨後羅女對於警方積極工作的態度，深表肯定及感謝。

潮州分局長黃國源表示，警察向來為解決民眾的各種疑難雜症默默付出，辛勤的努力能獲得民眾肯定並給予真心的感謝，著實深深地鼓舞警方士氣，也讓潮州分局的員警們更確信，只要民眾有需要幫助，都必將竭盡所能全力以赴。

(中時 )