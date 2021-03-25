《金融鬥士黃天麟與台灣金融業的五十年》新書發表會25日由台灣金融研訓院舉辦，書中主角黃天麟已高齡93歲由夫人陳雪蓮陪同親自參與，並在會中導讀新書，除了揭密第一銀行近五十年許多不為人知的密史，包括曾有董、總惡鬥引發的「中山案」傷及無辜職員，一銀史上第一家海外分行自關島開始等等，黃天麟強調，影響他一生至深有四位：萬海航業前董事長陳清治，台大經濟系同學梁國樹，前財政廳長林振國，及前第一銀行董事長陳曉鰲，感恩他們的知遇和提攜。

其中，黃天麟的台大經濟系同學梁國樹，在擔任央行副總裁時力薦黃天麟從第一銀行轉任財政廳籌設「基層金融研究訓練中心」並擔任第一任所長，爾後再度被財政部委任為「金融人員研究訓練中心」的第二任總經理，兩個單位後來合併更名為現在的「台灣金融研訓院」。

台杉投資董事長吳榮義則在致詞中指出，黃天麟曾於1996年寫信給李登輝總統，提出對於中國的投資一定要投資比例的限制，也有三大要項不能投資中國：高科技，基礎建設，5000萬美元以上大型投資案，「雖然建言中沒有用戒急用忍，其實政策意思已經到了」。

黃天麟說，李前總統是改變他原先一味聚焦金融銀行領域，開始注重整體經濟及國家的發展，可是他仍兩度婉拒李前總統的提攜，一次是出任黨營銀行董事長、一次是財政部長官職。

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