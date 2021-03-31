台股是否已進入投機階段？金管會主委黃天牧31日回應「到一萬六，相對來講是比較高了一點」，但後續是否還會再創高，沒有人敢說，但黃天牧強調，2020年上市櫃公司年報即將揭露，今年前2個月營收也比去年同期成長25％，可看見台股的基本面，同時在歐美寬鬆政策未變下，台股亦有資金面，投資人可以自行判斷。

黃天牧強調，目前是否還能進場投資台股？依舊是16字回應，即「眼觀四面、耳聽八方、善於選股、注意風險」。

近日有些學者、專家對台股已進入投機階段，投資人要看準時機快跑，但高點也有一看二萬點，黃天牧表示，我還是那句老話，近日上市櫃公司的去年財報就要公佈，大家就可以知道上市櫃公司去年營收情況，但至少以2月底來看，大概比去年同期成長25％左右，即台股有基本面，在資金面，至少美歐的寬鬆措施還在繼續，應該也會有資金面。「至於說是投資是投機，每個人看法不一樣，大家就自己注意自己的風險」。

至於台股現在是不是有基本面也有資金推高相對穩健的有基之彈？黃天牧回答，台股投資現在是不是有風險、要看每個人的判斷，因為每個人選股也不一樣，但是就整個趨勢來講，台股到一萬六「相對來講是比較高了一點」，但是「高了之後是不是還會再高」，這個沒有人敢說，黃天牧也說金管會作為監理機關，也不願意對股價方面做任何的預測，但只能強調台股應該有他的基本面，財報出爐後大家可以自己判斷。

(工商 )