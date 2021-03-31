金管會主委黃天牧今（31）日赴立法院財委會進行「強化金融機構海外業務（含財富管理業務）風險管控監理機制」專案報告，據金管會統計，截至2021年1月底，金融三業對中國大陸曝險總額共1兆9355億元，均在可控管範圍內。

金管會報告指出，銀行業截至1月底對中國大陸曝險總額為1.56兆元，占上年度決算後淨值3.86兆元的40.4％，已自2015年1月的70.1％明顯下降。此期間授信金額減少4266億元、淨值增加1.3兆元，風險在法定額度及可控管範圍。

保險業截至1月底對中國大陸曝險總額3573億元，占整體可運用資金約1.23％，雖較去年底投資總額3411億元、占整體可運用資金1.18％分別增加約162億元、0.05個百分點，惟占比仍低，整體保險業風險尚屬可控。

證券期貨業截至1月底對中國大陸曝險總額182億元，占整體證券期貨業淨值6462億元的2.82％，風險在法定額度及可控管範圍。

截至2月底，銀行業於海外設立151家分行、20家子行、3家子公司及53處辦事處，加計分行及子行所設分支行等共526處據點。保險業設立5家分公司、3家子公司及14處辦事處，共22處據點。證券期貨業設立91家海外子公司及9家辦事處，共100處據點。

而國銀截至2月底海外授信總額3兆8221億元，前三大地區為中國大陸5099億元、香港4645億元及美國4179億元。逾放金額共130億元，其中中國大陸9億元、香港18億元、美國11億元，資產品質尚屬穩健。

(時報資訊)