擔憂資產泡沫風險下，中國人民銀行據傳要求主要銀行在年內餘下時間放緩貸款增速。

綜合外媒報導，人行在3月22日召開的信貸結構優化調整座談會上曾公開要求，要保持貸款平穩增長、合理適度。外媒引述知情人士透露，人行在會上要求銀行2021年的新增信貸投放量與2020年相當，而由於1至2月份信貸超預期激增，這意味銀行需要限制年內的信貸增速。

2021年首兩月新增貸款已達創紀錄的人民幣4.9兆元，較上年同期增加16％。其中一名知情人士稱，部分外資行近期也被人行特別要求，必須控制其貸款增速。

隨著疫情穩步受控，中國經濟復甦強勁，防範資產泡沫風險也被提上日程。銀保監會等監管部門上月底要求銀行加強審核經營用途貸款，防止流入房地產領域。英國金融時報此前亦報導稱，人行2月份要求銀行將第一季的新增貸款規模保持在2020年同期相當甚至更低的水準。

(工商 )