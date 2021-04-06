國人對高收債基金的偏愛引起金管會關注。金管會證期局副局長蔡麗玲6日指出，高收益債券俗稱「垃圾債」，截至2021年2月底，目前國人持有投信發的高收益債券基金達2,184億元、境外高收益債券基金國人持有金額更達1兆229億元，占比近三成相當高，投資人應了解投資高收益債券有信用風險、利率風險、流動性風險。

蔡麗玲表示，投資高收債主要有三大風險：

一、信用風險：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。

二、利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，高收益債券亦然。

三、流動性風險：高收益債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。

蔡麗玲表示，高收益債券基金俗稱「垃圾債」，基金淨資產價值60％以上投資於非投資等級的高收益債券，而「高收益債券」指經信用評等機構評定其債務發行評等未達BBB-/Baa3級，或未經信用評等機構評等之債券，違約風險較高。

蔡麗玲表示，目前雖然沒有發現高收益債券違約率有飆升狀況，但只要是投資都有風險，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資高收益債券基金宜審慎評估自身風險承受能力

證期局統計，截至2021年2月底，我國投信事業已發行54檔高收益債券基金，另有4檔原型債券ETF持有高收益債券，合計規模約新臺幣（以下同）2,184億元，占整體投信基金規模4.5兆元之4.8％；另總代理人已引進67檔高收益債券基金及10檔平均60％以上投資於高收益債券之新興市場債券基金，國人持有金額計10,229億元，占國人持有全部境外基金金額3.7兆元之27.6％。

蔡麗玲表示，金管會已規定高收益債券基金應於基金名稱後方，以粗體或顯著顏色及相同大小字體加註「本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」，以利投資人辨識，並應以顯著字體方式於公開說明書及廣告文件刊印風險警語；此外，非屬專業投資機構之投資人於申購高收益債券基金前，應簽署風險預告書，以確保投資人知悉瞭解高收益債券基金之相關投資風險。

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