數字(5287)3月合併營收1.39億元，年增10.35％，第1季合併營收3.91億元，年增9.68％，單月及第1季營收均雙位數成長，同創歷史同期新高。

數字旗下平台累計會員數超過1,200萬人，其中591房屋交易總會員數逾300萬人次，挾高市占優勢，並擴增新房資訊、房貸試算與「591實價登錄」等服務內容，大幅提升會員黏著度，推升591房屋交易3月營收及首季營收均較去年同期成長超過15％，加上8891汽車交易、Tasker出任務營收成長，以及結婚吧貢獻營收，3月及第1季營收都寫同期新高。

展望上半年，隨著台灣經濟基本面表現優於預期，微型服務企業徵才需求增溫，518熊班精簡的履歷服務，為求職者與企業提供快速的人才媒合平台，並串聯小雞上工與Tasker出任務，深化人力資源服務，希望發揮平台綜效，隨著結婚吧與香港8591寶物交易營收逐步放量，挹注公司營運動能。

(時報資訊)