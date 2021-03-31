曾以《飛行少年》、《一首搖滾上月球》在台北電影節獲得最佳紀錄片、觀眾票選獎而備受矚目的黑糖導演黃嘉俊，新作《男人與他的海》以台灣少見的海洋題材，貼身紀錄了海洋文學作家廖鴻基及水下鯨豚攝影師金磊，兩位父親在大海追尋理想，也與岸上家人學習說愛的動人故事。《男人與他的海》上映前就獲得熱烈好評，演員謝佳見、張兆志等名人都在臉書上分享推薦，本片也在2020年台北電影節拿下「媒體推薦獎」，更獲得香港亞洲電影節、羅馬亞洲電影節、夏威夷茂伊電影節、美國亞洲躍動影展、法國尼斯影展等眾多國際影展的肯定，今年也將會在新加坡華語電影節放映。

《男人與他的海》接連得到國際影展的肯定，導演黃嘉俊表示：「很開心再次有機會讓國際觀眾看到台灣的故事，因而更認識台灣。海洋沒有國界，只要我們願意走出去，到處都是機會與希望。電影文化的交流也和海洋一樣，無遠弗屆。」導演黃嘉俊透過鏡頭帶觀眾看一望無際的海洋，還捕捉到許多鯨魚噴水、海豚飛越等珍貴畫面，日本知名攝影師小林賢伍看完更大力推薦：「請一定要看台灣之光！」片中兩位被攝者廖鴻基與金磊動人的故事，也讓知名漫畫家阮光民觀影後有感而發：「電影的內容還有好多從海洋體悟到人生哲理，還有很多關於海的知識，建議大家進戲院親自體會。」

《男人與他的海》籌製超過3年、橫越8,500公里的距離，導演黃嘉俊帶著攝影機從陸地航向海洋、再潛入海中，記錄投奔海中的兩個父親—廖鴻基與金磊，如何正視自己對生命的渴望、像鯨豚般在大海遨游，同時學習向岸上的妻兒付出自己的愛。《男人與他的海》將於4月1日上映，免費邀請「一萬名海洋之子」觀賞電影的計劃反應十分熱烈、目前已報名額滿，現正募集企業單位加碼認領更多海洋之子的名額，相關詳情請上官方臉書。

(中時 )