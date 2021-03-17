國光生（4142）表示，公費流感疫苗大約在三月底、四月初開標，國光每年供應五成以上公費流感苗；今年流感疫苗海外訂單除美國、中國外，整體出貨動能成長將以東南亞國家、台灣部分。搭配新產完工加盟運作及子公司安特羅腸病毒疫苗藥證下半年即將到手，營運蓄勢更上層樓。

國光生去年因流感疫苗出貨放大，營運轉虧為盈，加上Crucell和解金入帳，法人推估全年EPS有機會上看3元水準。國光生第2條無菌針劑充填線目前進度順利，將會如期在第3季加入，充填總產能將擴大至每年約1億劑，相當於目前產能的5倍。

此外，新冠次世代疫苗開發方向，國光生透露，COVID-19持續不斷突變，將利用AI追蹤分析病毒株突變趨向，發展最適用的次世代疫苗。次世代疫苗開發策略除就現有重組蛋白候選疫苗進行調整外，還包括不同技術平台，如DNA疫苗及與國內、外洽談合作開發新的標的。

國光生指出，去年國內外流感疫苗出貨順暢產能滿載，其中，流感疫苗國外總出貨量約48～50萬劑。台灣流感疫苗公費標案要等到4月招標後才會有結果，海外還有客戶持續洽談流感疫苗訂單，今年可望持穩推進。

子公司安特羅腸病毒疫苗藥證預期最晚在今年下半年拿到藥證，可滿足國內對腸病毒的防疫需求，並積極拓展海外市場，目前已有在洽談合作事宜，有望開始對國光生營運展開挹注。

此外，國光生與韓國第一大眼藥廠SCD簽訂十年合約，合作生產黃斑部病變注射新藥Eylea的生物相似藥，從製程開發到產品上市依階段支付製程開發費用，第一筆簽約金已入袋。依雙方合約，生物相似藥上市後前三年保證訂單量至少140萬劑，除有高毛利營收挹注，將藉此拓展海外版圖。

(工商 )