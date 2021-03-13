眼見去年選秀榜眼勇士中鋒懷斯曼昨天(12日)出戰快艇，竟在前3節都沒上場，反而是末節打滿拿下14分、7籃板，也讓外界看不懂勇士總教練科爾的調度模式，科爾只好親自跳出來解釋，自己並非刻意「冰」懷斯曼，原因是他忘記做新冠檢測。

「我不會說得太詳細，但這是為了年輕球員的成長，懷斯曼忘了做新冠檢測，所以昨天沒辦法訓練，這讓我們很受傷，」科爾表示，「在這個聯盟，如果你想要變成柯瑞或卓雷蒙格林，你就要做到該做的事，他們新秀球季也坐板凳與替補。」

只是內線天賦洋溢的懷斯曼，確實來到勇士打球格格不入，原因是在勇士攻守體系當中，大部分打「小球戰術」，中鋒球員根本很難生存，也讓懷斯曼本季平均只打20分鐘，場均11.9分、6.0籃板，想要獲得真正成長或進步根本不可能。

眼見勇士本季戰績不上不下，目前19勝19敗位居西區第10，雖仍有望闖進季後賽，「俠客」歐尼爾與「惡漢」巴克利兩名球評卻已開始建議勇士進行擺爛，尤其是向來看勇士很不順眼的巴克利表示，「我是擺爛的堅定支持者，真的！」

(中時 )