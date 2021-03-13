就算國王本季戰績始終低迷，目前15勝22敗排在西區倒數第3，國王總教練華頓「飯碗」仍然穩固的真正理由終於曝光，根據《The Athletic》記者阿米克13日爆料，國王遲遲不肯開除華頓，是因球隊不想一次性付清華頓的解雇賠償金。

「由於新冠疫情影響，國王在經濟上損失慘重，初步估計至少損失1億美元以上，」阿米克表示，「所以他們不打算一次性付清解雇華頓後的薪資，華頓未來兩個球季總共還有1150萬美元的合約，這一切造就他到現在還保工作的事實。」

球員時期曾在湖人拿下2次總冠軍的華頓，執教生涯可說相當悽慘，他在2016-17年球季首次擔任NBA總教練，結果執教湖人3個球季勝率都沒過5成，自然無法闖進季後賽，上季轉任國王主帥，卻只拿下31勝41敗，又跟季後賽無緣。

其實國王本季陣容還算不差，福克斯與希爾德領軍後場，搭配哈里生巴恩斯、貝格利、荷姆斯等內線，戰績卻沒任何起色，主因出在華頓重攻輕守，就算國王得到再多分數，也不足以幫助他們贏球，想學「恩師」勇士總教練科爾打小球也不成功。

(中時 )