趙詠華、林俊逸開唱倒數。（盧禕祺攝）

趙詠華、林俊逸開唱倒數，鄭怡今現身催票力挺。（盧禕祺攝）

趙詠華、林俊逸的「華逸登場」演唱會27日登場，15日邀媒體探班採排，提及這次歌單多達43首，節目全長逼近3個半小時，林俊逸笑說：「這還不包括我們兩個中間TALKING的時間。」不過主辦單位似乎對兩人開出來的歌單相當滿意、一首都不刪，趙詠華幽默表示：「看公司準備了多少罰款，我們會盡量讓他們少罰一點。」

離開唱倒數不到2周，兩人近來因天氣不穩定，氣喘毛病再起且嚴重過敏，已要求演唱會導演當天台上不能施放乾冰，就怕誘發氣喘；林俊逸回想曾在演舞台劇時，因乾冰太多導致氣喘發作，「硬著頭皮把那首歌唱完後，趕緊到後台吸氧氣筒」。趙詠華也曾在新加坡演出時，因感冒導致氣喘，「我只能趁演出間奏咳嗽，最後要謝幕時我頭一度抬不起來」，結束走回後台立刻昏倒。

兩人此次開唱除了曲目豐富，另一個特色就是「挑戰天后級的歌單」，包括歐陽菲菲、崔苔菁等人的經典曲，屆時還將飆嗓鄭怡的〈天堂〉；昨採排時，近期忙著拍戲的鄭怡排除萬難到場催票：「兩個都這麼會唱，錯過這場，下一次就不知道甚麼時候可以聽到兩人合體。」林俊逸則在一旁開玩笑說：「今天真的很感謝『媽媽』來站台，她是『國寶級』的人物，平常都是待在故宮的。」演唱會購票洽年代售票系統及全台四大超商。

(中時 )