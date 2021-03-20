長榮航空類出國專案航班再出新招！此次長榮航空以日本地方特色為主題，攜手青森縣廳推出「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班，並首次自松山機場起降。

在台北國際航空站主任徐乃新、航空警察局臺北分局副分局長曾文豪、財政部關務署台北關松山分關主任郭文娟、松山機場國境事務隊隊長陳俊逸、長榮航空機場本部葉時忠副總經理及多位主管共同主持啟航儀式下，該航班搭載179位旅客於上午10點30分順利啟航，航程時間約3小時15分。

「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班編號為BR5520，機型為A321-200，飛行路線由松山機場起降，飛往日本與那國島後折回環繞台灣本島及澎湖一周。

在機上餐點機上提供青森蘋果汁、新鮮青森蘋果切片、蘋果果乾以及現沖的蘋果熱茶之外，旅客還能品嘗到青森華吹雪酒米所製成的「田酒特別純米酒」。

在長榮航空與青森縣廳精心的規劃下，機上除了特別使用以青森蘋果設計的枕頭套及頭墊布佈置凸顯航班特色，並且播放由青森縣廳知事三村申吾親自為此航班特別錄製的影片，影片中以詼諧有趣的方式向機上旅客介紹青森一年四季的旅遊重點。

三村知事同步表示：「台北-青森航線開航後，兩地交流日益蓬勃，現因疫情衝擊暫停兩地飛航，所以特別與長榮航空合作推出青森類出國航班，向旅客傳遞青森縣的魅力，期許旅客能在疫情過後至青森旅遊，體驗青森之美」。

長榮航空除了提供「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班旅客免稅品預購2件七折優惠，飛機上購買免稅品2件八五折的優惠外，青森縣廳也準備了豐富的伴手禮，包含津輕琉璃限定夢幻琉璃杯、青森富士蘋果、100％青森蘋果汁及多項精美小禮裝在特製的帆布袋中。

(工商 )