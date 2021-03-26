長榮子公司「青標海運公司」董事會日前宣布將訂造20艘1.5萬TEU全貨櫃輪，25日公布由韓國三星重工打造，總成交金額為23億至26億美元。韓聯社（今）26日報導，三星重工以總價2.8兆韓元（約24.7億美元）取得訂單，並稱創下全球造船業單一訂單最高紀錄。

報導指出，三星重工披露，以2.8兆韓元簽下20艘1.5萬TEU全貨櫃輪建造訂單

，訂貨買家為全球第7大航運公司台灣長榮海運。三星重工將採用燃料節約與智慧船解決方案「SVESSEL」來建造上述貨櫃輪，計畫於2025年6月以前陸續交付。

三星重工今年已接到42艘、51億美元的造船訂單，完成年度目標（78億美元）的65%，手中訂單來到258億美元，創下近5年來新高。

長榮海運貨櫃輪「長賜號（Ever Given）」卡在蘇伊士運河，造成全球貨櫃航運大塞港。法人指出，長賜號占長榮整體營運運力僅 1.5%，卡船事件對公司影響有限，不過對運價恐有推升力道。據Alphaline統計至22日為止，長榮總營運中200艘，運力131.23萬TEU。

貨櫃航運市場持續看好，長榮周五（26日）股價大漲3.24%，收在43.05元。

(中時新聞網)