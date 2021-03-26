停止使用新疆棉花風波，導致H&M、Nike等國際品牌遭中國大陸抵制。財信傳媒董事長謝金河表示，去年澳洲與中國交惡，澳洲的龍蝦，紅酒等也都吃到苦頭，這回美中阿拉斯加雙邊峰會不歡而散，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）也危險了。

謝金河在臉書發文指出，為了新疆的問題，中國與歐洲互相反制，下一個可能衝擊中歐投資恊定。政治一定會牽動企業的投資，「台商最喜歡說，我們只要專心做生意就好，不要談政治，但最後政治一定會找上你，且逼你表態」，台灣的企業沒有強大的政府當後盾，只能任人宰割。即使強大的美國，也不見得樣樣能使力，強大到像Tesla，當雙方關係緊張時，投資也會受到影響。

他提到，這次阿拉斯加雙邊峰會，雙方不歡而散，彼此交鋒，美中衝突全面化。最近大陸中央要求軍方人員，或重要公務人士，不得乘坐Tesla的電動車，這只是一個開始的訊號。大陸這個指令，已逼得特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）發誓表態，不斷澄清，接下來，Tesla恐怕還會面對過去沒有見過的排頭，等到中國電動車自主化的目標達成，Tesla恐怕會被掃地出門。

謝金河說，Tesla還有一個大考驗，Tesla還有一個大考驗，德國的福斯汽車宣布斥資730億歐元全力打造電動車生態鏈，VW是世界最大的造車廠，這次ID3看起來來勢洶洶，Tesla在年產50萬輛造車中領先，但下一個回合，電動車年產千萬輛的時代，Tesla能不能持續領先。

他認為，如果馬斯克把重心放在中國，Tesla的危險性也將與日俱增，未來投資Tesla的變數也會大增，去年Tesla股價大漲743%，今年至今已經下跌9.25%，市場似乎發出預警！

(中時新聞網)