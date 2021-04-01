隔晚美股三大指數雖漲跌不一，但那指上漲1.5%，也帶動科網類股走高。港股上個交易日，收跌近兩百點後，1日早開漲逾兩百點，重新收復10日線，約在28442點位置。恆生指數目前為28700.47點，上漲322.12點，漲幅1.14%。國企指數(H股)為11127.2點，上漲155.16點，漲幅1.41%。

科網領漲下，美團與騰訊開漲2.9%，是表現最佳兩隻大型股。小米漲2.1%，阿里巴巴漲1.3%，一共貢獻恆生指數160點，同時也占大市逾七成漲幅。

另外，京東與快手各自漲2%與1.9%。軟體即服務的SaaS族群反彈，明源雲開高4.3%，金蝶國際漲2.7%，金山軟件漲2.6%，微盟集團也漲2.2%。

傳統大型股表現相對失色，友邦保險跌1.4%拖低大盤。中國移動跌0.3%，中國海洋石油跌0.2%，匯豐控股，工商銀行平盤整理，建設銀行則漲0.9%。

(時報資訊)