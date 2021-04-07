繼前個交易日創下近兩週最大跌幅後，7日日股似乎有止跌現象。電子股表現相對搶眼，至於東芝（Toshiba）傳出，將被歐洲CVC資產管理，以200億美元左右公開收購一事，持續在市場發酵。日經225指數早盤收29,685.77點，小跌10.86點，跌幅0.04%。東證股價指數早盤暫收1,959.83點，上漲5.49點，漲幅0.28%。

SBI證券投資表示，6日日股大跌，投資人進場搶短是正常現象。同時，電子股上漲是因為，萬一東芝日後下市，市場資金重置的表現。

歐洲的CVC資產管理(CVC Capital Partners)表示，自己願意以超過2兆日圓，約200億美元的代價買下日本東芝(Toshiba)。不過，除了東芝本身的意願外，也需要得到日本政府的首肯，因為東芝是核電相關敏感產品的製造商。

東芝股票7日雖未開放交易，但市場認為是利多下，很多投資人都直接設定在漲停板，即大漲18.3％的價位。

其它電子類股，富士通漲2.43％，日立漲1.24％，夏普也漲0.27％。

日本郵船漲1.3％，因為該航運業者將2020財年預測，從1600億日圓上修至2000億日圓約18.2億美元左右。同時，同業的川崎汽船漲1.83％，商船三井也漲1％。

國際貨幣基金組織（IMF）將2021年全球經濟成長預估，從之前的5.5％上調至6％，這也是自1970年代以來，首次見到的高度成長。因此，景氣相關類股也有表現空間。

(時報資訊)