儘管受到新冠疫情影響，休閒旅遊相關族群表現疲弱，不過在玻璃製造與百貨業者的財報，雙雙傳出好消息激勵下，日經225指數早盤收29,848.41點，上漲309.68點，漲幅1.05%。東證股價指數早盤暫收1,968.6點，上漲14.01點，漲幅0.72%。
原名為旭硝子，後更名為艾杰旭顯示玻璃，因上調財測目標後上漲3.6％，並一度觸及10年高點。同時，也帶動玻璃和陶瓷族群，在東京證交所表現最亮眼。
另外，也激勵同業日本板硝子上漲5.7％，市場同樣給予財測樂觀評價。
百貨公司高島屋漲4.3％，因曾宣布，經過新冠疫情長達一年多的折磨後，本財年的獲利可望超出預期。同業包括J.Front Retailing與伊勢丹三越，分別也漲3％和2.3％。
新冠疫苗幫助百貨業者增加銷售業績，不過日本疫情日益嚴峻，也迫使旅遊相關族群走弱。西日本鐵路跌1.3％，旗下有東京迪士尼度假村的Oriental Land也跌1.2％。
航空業者股價走跌1.5％，是股價表示最差的一個產業。
目前，東京已進入較寬鬆的緊急狀態社交階段，預期實施一個月，希望能抑制疫情擴散。
被產業視為標竿的安川電機在12日大跌7.1％，創一年多最大跌幅後，13日早盤續跌0.4％。因安川電機財報未能達市場預期。
三井住友信託資產管理表示，安川電機就像是整個市場的縮影，其實安川電機的財報沒有什麼問題，只是市場在介入這檔股票時，給予這家公司太樂觀期待所致。
(時報資訊)
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