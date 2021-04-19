全拜中國大陸強勁需求之賜，日本3月出口創下3年多來，最強勁一次的單月成長。同時，市場也希望日本的景氣，能夠就此慢慢步上復甦正軌。

當然，單憑這個經濟數據也無法信服市場，日本經濟成長就可望展翅開飛。因為，這個全球第三大經濟體的日本，在2020年第一季，也就是新冠病毒開始肆虐全球時，出口全球貿易飽受打擊慘不忍睹。

日本財務省9日最新數據顯示，在2月衰退4.5％之後，3月份出口較2020年同期大增16.1％，創2017年11月大增16.2％迄今，單月最大增幅。同時，也優於市場普遍預估值11.6％。

但凱投巨集觀 (Capital Economics)卻指出，整個第一季的出口反彈明顯鈍化，2021年來自外部的需求，不太可能為整體經濟成長提供什麼動能。因為，2020年3月出口的比較基期太低所致。

若按出口地區來看，日本至3月為止，出口至自己最大貿易夥伴的中國大陸暴增37.2％，並創下自元月以來最大漲幅。其中，以有色金屬與塑膠原物料的出口量最大。同時，半導體機械設備的出口暢旺，更是錦上添花。

至於日本出口至全球最大經濟體美國，則小增4.9％。雖然美國對日本汽車與推土機等工程重裝備需求強勁，但被飛機相關產品出貨量大減給扯後腿。

而在3月份，日本對亞洲區的整體出口暴增22.4％，同時對歐盟的發貨量也大增12.8％。

3月份進口額度來看，年增率為5.7％，優於市場普遍預估值4.7％。因此，日本貿易順差為6,637億日圓約61.1億美元，市場當初預估為4,900億日圓。

這份日本官方的貿易數據正式出爐前，路透社的短觀報告曾指出，日企製造業的信心於4月份時，增至兩年多新高。主因是，電子產業需求強勁，增添出口商對前景的信心程度。

(時報資訊)