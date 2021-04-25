效力日職埼玉西武獅的台灣好手吳念庭狀態持續火燙，今天在7局上敲出陽春炮，本季第3轟出爐，不過西武最終以4比8不敵樂天金鷲，吞下二連敗。

昨天吳念庭才從樂天「神之子」田中將大手中敲安，讓田中將大丟失全場唯一的分數，今天吳念庭繼續擔任先發一壘手、打第8棒，首打席吞下三振，5局下從樂天新秀左投早川隆久手中敲安。

7局上西武以3比8落後，吳念庭從安樂智大手中敲出陽春炮，本季第3轟、第15分打點出爐，談到這支全壘打，他說：「打到的是速球，打到那瞬間就有感覺，雖然雙方還有5分差，但抱著到最後一刻都不放棄，1分1分追的心情上打擊區，把氣氛帶起來。」

吳念庭此役4打數2安打，連8場敲安，打擊率也持續往上升，15打點、打擊率3成03、3轟暫居團隊打擊「三冠王」，除了全壘打與森友哉、愛斗並列第1，打擊率、打點都是獨居第1。

他近日接受日媒《週刊棒球》專訪時透露，自己每天賽後都會接到爸爸吳復連的電話，與他討論狀況；吳復連也在昨天受訪時表示，今年是吳念庭關鍵的一年，以往吳念庭都是代守或代打，現在要面臨一整季的賽事，體能適應很關鍵，可能會遇到疲勞期，有建議他可以問一些前輩。

(中時 )