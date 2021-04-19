美股三大指數期貨19日早盤下跌，道指期貨最新挫逾一百點。港股上周升270點後，19日開盤跌9點，阿里巴巴跌1.5％。
恒指開盤跌9點報28,960點；國指開盤跌19點報11,008點。科指開盤跌0.3％報8,206點。
個股表現方面，阿里巴巴開盤跌1.5％報232港元，盤前成交逾16億港元。騰訊開盤跌0.3％，報630港元。中國平安保險開盤跌0.6％報89.6港元。港交所開盤漲0.6％報470港元。
攜程在港首日掛牌，開報279.8港元，較招股價268港元，高4.4％。
(工商 )
美股三大指數期貨19日早盤下跌，道指期貨最新挫逾一百點。港股上周升270點後，19日開盤跌9點，阿里巴巴跌1.5％。
恒指開盤跌9點報28,960點；國指開盤跌19點報11,008點。科指開盤跌0.3％報8,206點。
個股表現方面，阿里巴巴開盤跌1.5％報232港元，盤前成交逾16億港元。騰訊開盤跌0.3％，報630港元。中國平安保險開盤跌0.6％報89.6港元。港交所開盤漲0.6％報470港元。
攜程在港首日掛牌，開報279.8港元，較招股價268港元，高4.4％。
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