爛泥占據整個外線車道，車輛回堵，警方獲報抵達現場協助交通管制。(吳建輝攝)

工程人員表示，廢土是從附近工程挖掘地下室所挖掘。(吳建輝攝)

以一車可載運30公噸砂石來說，現場掉落至少超過半台砂石車以上，15公噸。(吳建輝攝)

工程人員急忙從工地到事發現場幫忙處裡淤泥。(吳建輝攝)

今天下午彰化縣彰化市1台砂石聯結車，行經中央路橋時，疑似車斗尾門未關妥，整台砂石車載運的爛泥全部撒在路上，綿延超過300公尺，占據整個外線車道，車輛回堵，警方獲報抵達現場協助交通管制，警方表示，初步了解是附近工程砂石車載運廢土車輛，上橋時車斗尾門未關妥導致廢土溢出，將可依道交條例處駕駛人新台幣3000至1萬8000元以下罰緩。

這起事件發生在今天下午2點09分，砂石車駕駛行經中央陸橋，才上坡爬上陸橋，車斗後方載運的廢棄地下室泥土，就這樣整台流洩下來，佔據道路綿延超過300公尺，負責清運的工人表示，可能是車斗尾門的氣壓式卡榫沒有定位，造成砂石車上坡後尾門開啟，導致廢土外溢，但是否是故障或忘記關斗不得而知。

警方表示，下午獲報中央陸橋廢土洩漏致道路障礙，隨即派員前往處裡，發現砂石車廢土從中央路沿線滲漏致中央陸橋中間，隨即通知清潔隊員，及廠商等前往處裡，並派員現場指揮交通，30條第一項第二款處駕駛人新台幣3000至1萬8000元以下罰緩，也呼籲駕駛裝載貨物應綑綁、加固避免散落，發生危險。

(中時 )