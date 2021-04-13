總部位於香港的投資基金綠洲管理(Oasis Management)13日表示，CVC資本(CVC Capital)提出以200億美元買下日本東芝(Toshiba)並下市的提議，是遠低於市場公允價格。同時綠洲管理也希望東芝不要倉促行事，再找幾位買家問問看再說。

其實，從2016年以來，一直都是東芝股東的綠洲管理基金指出，至少每股要從6200日圓約56.54美元起跳，才是合理收購價，而不是聽說CVC目前才肯出的5000日圓。

綠洲管理補充，因為出價是買方主動提出的，不是由東芝董事會所提議的，東芝也應該為所有股東爭取權益才對。

據悉，綠洲與美國避險基金法拉隆資本管理（Farallon Capital Management）站在同一條陣線，要求東芝要再多找找其它買家，不應該就這樣賤賣給CVC。

同時，綠洲也督促東芝要成立專門委員會，盡快討論該項公開收購提議。最重要的是為了避嫌，不能讓跟CVC有淵源關係的東芝執行長，參予這次由CVC所主導的收購案。

還有，除了東芝自己本身意願外，也需要得到日本政府首肯。因為，東芝是日本少數幾家，能製造核能發電反應爐相關產品的業者之一。

(時報資訊)