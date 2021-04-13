日本央行行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda）13日鼓吹弱勢日圓好處多多，其中包括出口海外製造商，藉此可大賺外匯外，也可大增產品價值。

日本央行表示，現在許多日本製造商，都是在當地製造生產與外銷，故弱勢日圓或許無法像以前一樣，能讓出口大增。

13日，黑田東彥在國會報告時指出，弱勢日元對日本好處多多。當出口商賺取大筆外匯時，再兌換成日圓就會發現手中的日圓變大了。還有，理想中的匯率價位，是要達到均衡點，而不只是單純地說日圓弱勢或強勢，哪一項比較好。

一般來說，日本政府不喜歡日圓升值，因為會傷害到以出口為導向的日本經濟成長。

事實上，日本央行也好幾次利用貨幣寬鬆手法，硬是把大幅升值的日圓匯率給壓下來。2016年元月底，日本央行決定跟歐洲央行一樣，採用貨幣極度寬鬆政策。也就是說，民間銀行存入日本央行部分存款，將開始使用負0.1%利率。

理論而言，負利率可以鼓勵銀行放款，一方面刺激民眾花錢而不是存錢，因為是負利率，錢放在銀行也沒利息。再者，可刺激日本國內支出與企業投資活動。更重要的是，日圓將進一步走軟，如同給出口吃了一顆大力丸。

至於近日很多學者專家頻頻發表看法，認為若美國日後經濟成長強勁，美國公債殖利率就會上揚，接著美元兌日圓就會強勢的理論，黑田東彥也搖搖頭講這很難說。因為，匯率走勢會因為各種不同因子而產生變化。

13日，美元對日圓匯價約109.6左右，輕易地就把日圓貶至100以上位置。匯銀人士認為，這100日圓大關，其實就是日本央行心中的那把尺。

(時報資訊)