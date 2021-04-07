今年第一季道指累計上漲7.76％、標普500指數上漲5.77％、納指上漲2.78％，美股三大指數均連續四個季度上漲，3月也同步收紅，在1.9兆美元的救濟法案後，拜登政府如預期推出2兆美元基建方案，為後續美國經濟表現動能，並提振股市信心，目標創造優質就業機會，其中綠色基建最受到關注，重點的智能車表現可期，有利布局智能車基金掌握機會。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，拜登呼籲在電動汽車、可再生能源和電網方面進行大規模投資，以此作為支持美國經濟並應對氣候變化廣闊藍圖的一部分。拜登有意投入約1,740億美元的政府資金用於電動汽車計畫，包括重組工廠和增加國內材料供應、對電動汽車購買者的稅收優惠、電動校車改造和建設全國範圍的50萬個電動車充電站。綠色基建推出，電動車相關族群將再次得到上漲動力，美股的牛市亦將繼續。

王亨指出，由於歐洲加碼補助電動車，加上大陸政策轉為有利，2020年新能源汽車在中國、歐洲市場大放異彩，進入2021年，主要消費大國銷量依然強勁。根據研究機構統計，預估2021年全球電動車銷量將超過500萬輛，年增率達68％，至2025年球電動車銷量約1,643萬輛，在全球碳減排趨嚴下，電動車中長期趨勢明確，建議可伺機布局智能車概念族群。

(工商 )