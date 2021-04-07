繼前個交易日創下近兩週最大跌幅後，7日日股出現止跌跡象。電子股表現相對搶眼，至於東芝（Toshiba）傳出，將被歐洲CVC資產管理，以200億美元左右公開收購一事，股價以漲停板作收。日經225指數收29,730.79點，上漲34.16點，漲幅0.12%。東證股價指數收1,967.43點，上漲3.09點，漲幅0.67%。

SBI證券表示，6日日股大跌，投資人進場搶短是正常現象。同時，電子股上漲是因為，萬一東芝被收購後下市，市場資金重置的表現。

歐洲的CVC資產管理(CVC Capital Partners)表示，自己願意以超過2兆日圓，約200億美元的代價買下日本東芝(Toshiba)。不過，除了東芝本身的意願外，也需要得到日本政府的首肯，因為東芝是核電相關敏感產品的製造商。

東芝股票在買盤簇擁下，投資人都直接掛漲停價位敲進，終場大漲18.3％或700點，收4,530日圓。

其它電子類股，富士通漲2.03％，日立漲2.17％，夏普也漲1.65％。

日本郵船漲3.26％，因為該航運業者將2020財年預測，從1600億日圓上修至2000億日圓約18.2億美元左右。同時，同業的川崎汽船漲4.04％，商船三井也漲2.62％。

國際貨幣基金組織（IMF）將2021年全球經濟成長預估，從之前的5.5％上調至6％，這也是自1970年代以來，首次見到的高度成長。因此，一些景氣相關類股也有表現空間。

(時報資訊)