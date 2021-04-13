雖近期台股時有波動，然美國經濟加速復甦中，受美國總統拜登推出1.9兆美元拯救計畫將上路，加上COVID-19疫苗全面施打的雙重利多，有助景氣逐步回溫，台股也可望跟隨美股，後市看俏。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄指出，受惠國際景氣好轉，以及國內市場有台商回流資金效應、晶圓代工龍頭建廠效應與綠能需求、房市回溫等因素下景氣漸回溫，預估台股企業獲利2021年為雙位數，其中科技(扣除晶圓代工龍頭)企業獲利達21％，加以全球央行持續實施QE，推估在基本面、資金面帶動下，台股指數預期持續仍有表現空間。

許鈞雄表示，未來投資方向上，觀察2021年全球手機市場隨著COVID-19疫苗及5G換機潮而逐漸復甦，預估出貨量為14.4億支，年增率達7％，其中5G手機出貨量為5.5億支，年增率達120％，可留意台廠5G相關產業，例如晶片升級、通訊基建及智能手機供應鏈投資機會。

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