為了加速經濟復甦，拜登提出2兆美元基礎建設計畫，其中3000萬美元將鞏固稀土金屬產業，解決遭大陸壟斷的狀況，根據CNBC報導指出，確保稀土金屬來源不受對手所控，最大目的仍是要穩固積極開發的電動車及半導體產業。

稀土廣泛運用在工、高科技、消費及軍事等產業，是高科技產業發展的重要原料，同時也是尖端國防科技的重要資源。數據顯示，大陸占全球稀土出口量6成，美國雖占有次高的16%，但進口量有高達8成來自大陸，對大陸稀土金屬的需求相當強勁。

過去川普時期發動中美貿易戰，大陸不少專家就點名稀土是制裁美國的重要武器，事實上在2010年，大陸與日本爆發釣魚台爭議，當時大陸就決定切斷稀土供應鏈制裁日本，壟斷市場的稀土也成為大陸在談判桌上的重要籌碼。

報導指出，美國總統拜登避免市場過於向大陸傾斜，基礎建設計畫中將穩固稀土供給鏈列為重點項目，並砸下3000萬美元發展，背後原因仍是為了鞏固半導體及電動車的產業鏈，全盤讓美國重新掌握主導權。

儘管如此，美國戰略暨國際研究中心研究員Jane Nakano認為，重新要回主導權並不是一件輕鬆的事，目前最好的做法是與歐盟等盟國合作，減少對大陸的依賴，並逐步朝自給自足的目標前進。

(中時新聞網)