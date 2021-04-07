美股超級財報周即將開鑼，受觀望氣氛影響，隔夜美股小跌，但仍保持在歷史高點附近。周三香港股市在清明節與復活節長假後歸隊，恆生指數開漲0.56%，為29101.4點。國企股(H股)開漲0.57%，為11281.14點。惟受到中國股市下挫拖累，恆指急轉直下，目前倒跌0.50%，國企股跌0.75%。

騰訊目前跌3.4%，是表現最差的藍籌股。

恆生科技指數開漲0.94%，但目下挫0.88%。美團開漲近3%，目前跌2%。

受造車題材支撐，小米開漲逾2%，目前漲0.95%。小米集團董事長兼執行長雷軍表示，微博投票顯示選擇小米第一輛車價格介於10萬～30萬人民幣的人數，超過選擇10萬元以下的人數。

在炒作國產鞋的風潮支撐下，李寧目前漲5.13%，安踏漲逾2%。在知名炒鞋APP「得物」上，李寧等中國品牌運動鞋價格狂飆。

中遠海控H股開漲近15%，目前飆升26.7%，其A股已經漲停。此前中信證券表示，受惠於首季運費維持於極高水準，中遠海控單季淨利估將達到154億元人民幣，創下歷史新高，甚至逼近2007年全年獲利高峰191億元人民幣，因此維持「買進」評級，並將目標市值調升至2500億元人民幣。

(時報資訊)