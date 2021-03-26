時間要求特別高的貨櫃船，在蘇伊士運河阻塞進入第4天情況下，船公司已經開始研究繞行好望角，估計28、29漲潮日如果還未能讓長榮船隻脫困，後續船班就會改繞行好望角，估計要多花約5天航程。有關航商指出，目前丹麥馬士基航運已傳出有在研究繞道，海洋聯盟的成員也有在群組討論此事，陽明海運則表示目前還沒有打算。

陽明海運可裝載5,500箱的貨櫃船「源明輪」這次是與長榮「長賜輪」同一梯次進入蘇伊士運河，就排在長榮船隻後3艘，25日已經被運河當局派拖船以倒退方式拖出運河，在運河外等候通行。

在去年第二季，低油價就曾讓亞歐線船隻繞行好望角，省下4、50萬美元運河通行費。當時法國達飛航率先安排亞歐線船隻繞行好望角，將亞洲-歐洲線1.5～1.6萬箱（20呎櫃）貨櫃船繞行好望角，不經蘇伊士運河，航程多出3百海浬，油料成本增加20萬美元，雖然航速提高兩節仍要多5天航程，卻可省下每趟40～50萬美元的運河通行費。蘇伊士運河約有四分之一的客戶是貨櫃船。

不過今年油價比去去年高很多，去年3月低硫油均價為每噸319美元，目前要478美元，高硫油去年才211美元，現在要375美元。

去年5月Alphaliner統計，受新冠肺炎疫情和低油價影響，亞洲－歐洲、亞洲－美國東岸航線，至少有20條貨櫃定期航線船班選擇繞行好望角，不經過蘇伊士運河。

繞行好望角的航程為11,720海里，航程比通過蘇伊士運河的航行距離8,440海里，多了3,280海里，約增加五天航程，油料成本增加近20萬美元，但是根據船舶大小，每趟可省40～80萬美元的運河通行費，對於目前閒置運力很多的船公司來說，只要能省錢，多派一艘船運營就可以，不在乎船隻繞行。

陽明海運所屬THE聯盟，當時就將亞洲－地中海－美國東岸航線的船隻，安排回程時繞行好望角，因為用的是1.4萬箱（20呎櫃）超大型貨櫃船，運河通行費要70多萬美元。

低油價是支撐船隻繞行的有利條件，蘇伊士運河管理局為了避免客戶流失，當時只好祭出折扣，部分航線的通行費折扣甚至高達60％，不過去年下半年開始貨櫃船運市場缺櫃缺艙，船隻都是全速航行趕船期，就沒有船隻再去繞好望角了。2015年底油價跌到低水平時，2016年初許多船舶都採取同樣措施，直到蘇伊士運河提供高折扣通行費給船東，才讓船隻重回蘇伊士運河。

(工商 )