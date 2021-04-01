有鑑於骨水泥補充強度不足，李炫昇醫師帶領著研發團隊設計出「可擴張椎體強化支撐系統」（EVA）微創手術作為治療新選擇。EVA主要以醫療級鈦金屬為材質，將植入物於椎體內作360度擴張球狀呈現，使骨水泥能順利注入椎體，均勻填滿避免不當的外溢。

醫療級鈦金屬材料植入脊椎後，會呈三百六十度環狀支撐椎體，讓骨水泥沿著金屬孔徑與葉片，與椎體貼合。（圖／李炫昇提供）

李炫昇指出，EVA可以避免椎體成形術（灌骨水泥）缺點，並完全取代「椎體擴張術，專利技術在於可擴張的植入物只要用一個小傷口將EVA植入椎體之中，在X光機的幫助下將EVA擴張至理想的大小與位置，之後直接灌入骨水泥，骨水泥會沿著EVA的孔徑與葉片與椎體結合，大大減少骨水泥滲漏的風險。

醫師李炫昇帶領團隊研發ＥＶＡ微創手術，可以協助骨水泥順利注入椎體，且均勻填滿，降低骨水泥滲漏等風險。（圖／李炫昇提供）

李炫昇解釋，台灣特別之處在於呈現三百六十度環狀支撐，經過與上下撐開千斤頂式支撐器的臨床比較，可以減少骨水泥滲漏減少神經傷害；特別是在支撐力上，勁度為千斤頂式的四倍。而且器材是一體成形，椎體回復程度可達百分百，無須擔心撐開之後又恢復回原狀。

目前這套EVA系統已經獲得美國、歐盟、日本、韓國等地的專利，目前也將進入髖關節股骨頭支撐的人體臨床試驗。但目前健保並未給付相關支撐器費用，需自費使用。李炫昇認為，如果椎體塌陷嚴重，植入支撐器絕對比單用骨水泥要佳。如果不幸發生椎體骨折，建議可以與專科醫師進行討論。

EVA微創手術造成的傷口僅約0.5公分，患者術後復原快，較為便利。（圖／李炫昇提供）

陳文哲提醒，人體骨骼的骨質約於20至30歲間達到最高峰，之後就會隨著年齡增長減少流失，使骨骼形成許多孔隙、中空，罹患骨質疏鬆的機率也隨之增加。

平日除了維持良好作息，飲食多攝取高鈣、蛋白質、維生素D3等，也可多培養從事荷重運動的習慣，如：健走、慢跑、登山、舞蹈等，都有助於增加骨密度、強健肌肉，改善身體的協調與平衡，遠離骨質疏鬆危機。

李炫昇則提醒，骨折最基本原因還是來自骨質流失，特別是年輕女性，更應該要有「儲存骨本」的觀念。平時就應該從運動、飲食著手，多補充鈣質並有充足的日曬時間，這樣才能協助體內加速維他命D合成，幫忙留住骨質。

專家提醒，為了促進骨質密度而運動，應循序漸進，可從慢跑開始。（圖／林士傑攝）

如果超過五十歲更要謹記「保密防跌」。李炫昇說，多數骨質疏鬆所造成的骨折發生前都沒有症狀，但是經過些微碰撞、跌倒、撞擊等狀況後就會發生骨折。所以除了注意骨密度外，更要特別注意外在危險因子。

李炫昇認為，骨質疏鬆其實也是正常的老化現象，最近他發現，有一些銀髮族雖然有很好的健康觀念，但卻是做一些超過自己能力負荷的運動，結果導致骨折的發生，所以運動還是要循序漸進，等到身體有足夠支撐力，再繼續加重訓練量。

李炫昇強調，骨折還是要預防重於治療，平時多做負重運動，注意維他命D攝取與腎功能正常外，也要透過檢查掌握自己的骨質密度，一旦發現進入到危險程度時，就應該趕緊積極接受治療，這樣才能防止骨折意外的發生。

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(中時新聞網)