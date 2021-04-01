醫師教導親子防疫妙招，娃娃車可用透明罩防護。（張妍溱攝）

帛琉旅遊泡泡首航1日成行，共百名旅客重溫出國旅行的感覺；醫師呼籲落實防疫措施，教導親子防疫妙招，在飛機上吃飯時全程靜默不講話，推廣「默食」運動，建議自備餐具及透明防護罩；上飛機前先幫寶寶換好尿布，以及乾洗手及手部消毒等，全家安心出遊。

茂盛醫院執行長李俊逸指出，1、自備餐具保持社交距離。2、戴口罩、勤消毒：除了口罩、手套要戴好戴滿之外，現今缺水，出門在外想溼洗手，恐有困難，建議隨身帶乾洗手液消毒是好的替代方案。3、不碰觸公用物品：萬一不小心碰到，要立即洗手或消毒，特別要防止兒童將手再放入嘴裡。4、不食用無包裝之飲食：

兒科醫師陳思穎提醒：目前全台大缺水，在自來水不足之下，要避免喝到安全有疑慮未完全煮沸的地下水、山泉水，或由其烹煮的餐食，不然就可能感染「沙門氏桿菌」這類腸胃道疾病；再者，透過蚊蟲叮咬而傳染的「日本腦炎」在4、5月份也開始出現病例，1歲3個月的孩子是疫苗施打對象，家長務必記得帶去施打，未施打者則要使用防蚊液以防止叮咬。

李俊逸最後提醒，另外適逢媽祖遶境活動，常見路上有「奉茶」或免費餐點供信徒取食，但這容易受飛沫污染，若是有完整包裝之餅乾或瓶裝水，較為安全，建議可自行攜帶，吃起來更放心。

(中時 )