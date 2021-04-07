為超前部署永續發展的下一個十年，環保署向國人提出「綠色辦公」「綠色居家」「綠色能源」三生活方案，呼籲一起從日常生活簡單力行綠生活，從個人居家綠生活到辦公綠生活，乃至日常生活節能減碳，穩定經濟發展顧臺灣。

環保署今年與「綠色商店綠色行銷力評鑑」績優的特力屋士林店合作，透過實體展示區布置民眾綠生活情境，盼民眾在逛街購物的同時，也能了解日常生活的綠行動，且更簡單的融入生活之中。

馬念和表示，從資源回收、限塑自備餐具、汰換老舊機車、環境清潔綠美化、選購環保標章產品等等，長期以來民眾已與環保署一起努力落實了綠生活，今年更要加強宣傳並攜手各部會共同推動，透過全民動起來，逐將綠生活理念內化為習慣，這才更是「全民綠生活」的最終目的。

馬念和指出，「食衣住行育樂購」的日常生活中大小事，皆與能源有關，而一般民眾的主要活動場域，也主要集中在工作場所與居家，因此這次與特力屋合作，選擇展示辦公、居家及能源的各種情境布置，包括客廳、廚房餐桌及書房工作區，運用室內植栽美化、節能家電、印表機雙面列印及電腦視訊等貼近民眾生活之布置。

這次士林店的實體展示區布置，不只呈現綠色辦公及綠色居家的觀念，並展示十多項綠色商品，推薦消費者選購。例如「綠色居家」除了鼓勵使用環保標章產品、注意冰箱收納、清理冷氣濾網及做好資源回收等，其中植栽綠化，可改善常見的室內空氣污染物問題，包括懸浮微粒、二氧化碳與甲醛等，民眾可選擇具室內空氣淨化功能的植物，並做好澆水施肥，讓淨化空氣與美化環境的效果更好。而「綠色能源」是將節能概念融入在日常生活展示中，鼓勵民眾支持再生能源、使用低碳或高效率產品、減少電器待機調整用電習慣、保持家電清潔以維持效率、汰舊家電選用具節能標章產品、運用自然晾乾取代烘衣、食物解凍再烹飪的方式，養成良好用電習慣，一點一滴累積起來，就可以省下不少能源消耗，同時減少電費。

特力屋自許為綠色消費的推動者，多年來積極引進綠色商品，張振裕指出，特力屋從2009年開始申請綠色商店，從自身商場營運過程的空調、照明節能開始做起，亦不斷引進環保節能商品，目前綠色商品約占銷售總額的10.2％。張振裕以LED燈泡為例，表示目前在價格與品質上已早有競爭力，與十多年前貴又不亮還不耐用的印象已大不相同，現今製造技術已達1瓦電力可供應126流明的光線，且搭配感應、聲控等技術可以更加省電，特力屋更對自有品牌燈泡提出3年保固，以價格與服務鼓勵客戶採用，也得到很好的回饋，盼能引導消費者選用更多綠色商品。

民眾於4月7日到20日期間前往展場參觀，拍照上傳綠生活粉絲專頁參加抽獎，將有機會得到環保標章產品及綠點，簡單綠生活又有好康。環保署更表示，接下來還要結合全國機關、地方政府及民間企業團體共同合作，推出更多元化方式，譬如綠生活嘉年華、路跑、校園展示站等實踐綠生活的作為，民眾只要簡單跟著做，就能讓環保綠色思維向下札根，日益茁壯，全民共同邁向「健康、安全、環保」的永續綠生活。

(工商 )