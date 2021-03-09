根據NBA記者歐康納報導，目前處在西區第九的勇士想要積極補強陣容，而他們鎖定的目標就是火箭歐拉迪波與公牛波特。

勇士對於歐拉迪波趕戲去的主要原因就是希望能在先發陣容當中多一位能夠持球的好手，如果順利招攬歐拉迪波，那麼就能減輕史提芬柯瑞的肩上壓力。

歐拉迪波將在今年夏天成為完全的自由球員，而勇士則因為團隊薪資的束縛下無法直接從自由市場簽下歐拉迪波，因此只能透過交易來完成這項目標。

然而先前傳聞歐拉迪波感興趣的球隊是熱火，除此之外，尼克也有意伸出橄欖枝，至於火箭提出的2年4520萬美元續約條款則被歐拉迪波給拒絕了。

歐拉迪波本季替火箭打了14場比賽，場均19分、4.8藍板、4.7助攻、1.4抄截的全能數據，可見得他的身手有多麼的出色。

至於波特有可能被公牛買斷合約，2019年被巫師交易至芝加哥之後波特最近3個賽季只打了45場比賽，場均13.7分、5.1籃板、2.2助攻，三分球投籃命中率42.9%。

波特在2017年夏天與巫師簽下4年1.06億美元合約，這份合約將在今年夏天到期，本季薪資2850萬美元。

勇士在全明星賽前吞下3連敗，目前戰績19勝18敗，暫居西區第九，如果能獲得歐拉迪波與波特這兩位即戰力好手加盟的話，重返西區季後賽指日可待。

(中時 )