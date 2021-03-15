前熱火球星「龍王」波許(Chris Bosh)進入今年名人堂最終候選名單，獲得老隊友詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwayne Wade)發文恭賀。波許在ESPN節目上感動地說：「我很少這樣，但我差點說不出話來了，我對這一切心懷感激。」

當年熱火3巨頭詹姆斯、波許、韋德合稱為「LCD連線」，然而詹姆斯與韋德始終特別突出，讓波許的身影較為稀薄。美媒ESPN分析，波許可能是最被低估的強力前鋒，他的職業生涯因為健康問題(肺部血塊)而提早終止，但入選過多達11次全明星賽、場均19.2分、8.5籃板。波許是史上達到這項標竿的第6位大前鋒，先前5人都已入選名人堂，包括鄧肯(Tim Duncan)、巴克利(Charles Barkley)、卡爾馬龍(Karl Malone)。

熱火3巨頭摘下兩座總冠軍(2012, 2013年)，波許曾對詹姆斯的不告而別(跑回克里夫蘭騎士隊)非常憤怒。然而詹姆斯在鏡頭前總是大力讚揚波許，這次接獲詹姆斯恭賀之後，波許回應：「擁有詹姆斯這樣的兄弟在我身邊，對我意義非凡。」

皮爾斯(Paul Pierce)開玩笑說：「這傢伙為什麼當初受傷還要回歸？害我們(塞爾提克)吃了他的三分冷箭！你知道我講的是哪一場比賽。」2012年東區決賽第7戰，波許10投8中，包括末節在底線的一顆重要三分球。傑佛生(Richard Jefferson)認為波許在暴龍時期的表現亦不容忽視(暴龍7季, 熱火6季)，波許2007年率領暴龍在卡特(Vince Carter)離開後首次重返季後賽，「我認為他第一次票選就該過關(名人堂)。」

(中時新聞網)