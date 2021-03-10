波許因健康問題被迫提前退休，今年有機會入選名人堂。（美聯社資料照）

2021年名人堂最終候選名單的其中14位球星曝光，以「真理哥」皮爾斯(Paul Pierce)、「龍王」波許(Chris Bosh)、比爾羅素(Bill Russell)為首叩關名人堂。比爾羅素早就是名人堂球員，他這次是以「總教練」身分入選。除了戰績輝煌，比爾羅素更是NBA史上第一個黑人總教練，在美國種族風暴下別具意義。

大名鼎鼎的皮爾斯生涯打過1343場例行賽、170場季後賽，其中效力塞爾提克長達15季，貢獻度高居隊史第3，僅次於兩位傳奇前輩比爾羅素、大鳥柏德(Larry Bird)。皮爾斯可說是當代最偉大的「綠血人」，也是詹姆斯(LeBron James)早年在東區的宿敵，兩人多次交手而留下為數眾多的精采鏡頭。

波許生涯11度入選明星賽，超越皮爾斯的10次，是這次最大咖的球星之一。他生涯前半隊效力多倫多暴龍，身高211公分卻擁有中距離神射的功夫，曾繳出場均20分、10籃板、命中率50%以上的成績。生涯後半期他轉隊邁阿密熱火，終於拿到兩座總冠軍，他在因為健康問題(肺部血塊)被迫於2016年退休之前，連續11季都入選明星賽。

先前叩關失敗繼續挑戰的人選還有提姆哈達威(Tim Hardaway)、克里斯韋伯(Chris Webber)、「大班」華勒斯(Ben Wallace)。提姆哈達威是傳說「換手運球」練到最厲害的人，熱火隊時期曾是公牛王朝的大敵。韋伯是1993年選秀狀元，聯盟最好的大前鋒之一，在國王隊時期最為輝煌。華勒斯拿過1次總冠軍，是堂堂4次年度最佳防守球員，先前被認為是名人堂的最大遺珠。

(中時新聞網)