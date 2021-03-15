女神卡卡（右）與亞莉安娜格蘭德獲得最佳流行組合獎。（摘自亞莉安娜IG）

泰勒絲花仙子造型現身，以《美麗傳說》榮獲年度專輯大獎。（摘自葛萊美官方IG）

哈利以〈Watermelon Sugar〉抱走生涯中首座個人葛萊美獎。（摘自葛萊美官方IG）

第63屆葛萊美獎台灣時間3月15日早上登場，受疫情影響，在洛杉磯市室內與室外以預錄及現場表演的方式交叉進行，典禮也不像以往充滿現場觀眾，入圍者們必須坐在戶外圓桌並維持安全距離，而往年一直備受批評不重視女性歌手的葛萊美獎，也被發現今年許多重要獎項都頒給了表現傑出的女性歌手，讓網友紛紛猜測主辦單位似乎有洗白之感。

原本不參加的天后碧昂絲（Beyoncé）也穿上一襲黑色爆乳裝亮麗出席，最後更以〈Black Parade〉一曲拿下R&B表演獎，這也是她第28座葛萊美獎，創下在葛萊美上得獎最多次（28次）的女歌手，另外她還和9歲女兒Ivy Blue，憑藉〈Brown Skin Girl〉拿下最佳MV獎。而與她合作〈Savage〉的26歲女歌手梅根西斯塔莉安（Megan Thee Stallion）也靠該曲，贏得最佳饒舌歌手獎。

韓國男團防彈少年團（BTS）首度入圍最佳流行組合獎，可惜最後由合作〈Rain On Me〉的女神卡卡（Lady Gaga）與亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）奪下，成為葛萊美史上第一組獲得該獎的女女對唱組合。流行天后泰勒絲（Taylor Swift）也以《美麗傳說》（folklore）第3次榮獲年度專輯大獎，她也以花仙子的造型現身，睽違5年在葛萊美上演出。前男友哈利（Harry Styles）也以〈Watermelon Sugar〉抱走最佳流行歌手獎，是他生涯中首座個人葛萊美獎。

上屆大贏家怪奇比莉（Billie Eilish）在沒發行新專輯的情況下，依舊以單曲〈everything i wanted〉獲得大獎年度製作，並以007電影主題曲〈No Time to Die〉奪下最佳電影原創歌曲獎。而年度歌曲則是由23歲女歌手H.E.R.憑〈I Can’t Breathe〉爆冷拿下。性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）也憑藉《Future Nostalgia》奪下最佳流行專輯獎。

(中時 )