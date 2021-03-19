「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡」2月一開賣討論度就爆表，悠遊卡公司在與授權方討論後，決定讓粉絲一次完整蒐集，除了自3月24日起陸續於超商開放單款預購外，悠遊付會員也可以在PChome 24h購物預購「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡」大全套(共5款)。

「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡」共有5款造型，分別為HELLO KITTY-草莓、酷企鵝-蘇打冰、布丁狗-布丁、美樂蒂-莓果及HELLO KITTY冰淇淋，首款HELLO KITTY-草莓已在2月24日上架，剩餘4款預計陸續推出，由於消費者頻頻敲碗，悠遊卡公司除按原訂計畫陸續現貨上架銷售外，同步推出預購活動。更將與PChome 24h購物合作，讓悠遊付會員可以一次預購全套5款(每人限購1套)，讓想要的消費者可以不必苦苦等候。

「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡」大全套將在3月24日上午11時起至3月31日23時59分止，在PChome 24h購物開放悠遊付會員預購，內含5款3D造型悠遊卡，每套950元，每波開賣時將預告下一波開賣時間，請想購買的消費者密切注意。

若只對其中幾款情有獨鍾的消費者也不用擔心，還有4款「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡」將陸續在4大超商(7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商)現貨上架開賣，每張售價190元，其中，「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡-蘇打冰」將在3月24日上市，「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡-布丁狗-布丁」及「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡-美樂蒂-莓果」將在4月7日開賣，「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡-HELLO KITTY-冰淇淋」則在4月21日開賣。

除了現貨外，悠遊卡公司也特地開放5款「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡」在超商預購，包括7-ELEVEN ibon、全家便利商店Fami-Port、萊爾富Life-ET及OK超商OK Go都可下單。

想要一次蒐集「三麗鷗軟糖3D造型悠遊卡」大全套嗎，可在3月24日直接上PChome 24h購物預購商品。悠遊卡公司提醒，購買大全套屬悠遊付會員專屬權益，每會員限購1套，並限以悠遊付結帳，建議先完成會員註冊，以免向隅。

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