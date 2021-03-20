張信哲近來推出新專輯《就懂了》，獲得好評，連日來奪下銷售榜、電台榜共9項冠軍，他心情有如坐噴射機，相當雀躍，更難得俏皮表示發片空降9座冠軍是粉絲不離不棄功勞，開心向歌迷喊話：「愛你九九（久久）。」

張信哲直言用心做的音樂得到肯定，很欣慰：「這對我和團隊來說，都是最大的反饋，真的很感謝有這樣好的成績。」他新歌〈就懂了〉在YouTube已突破175萬點閱率及〈無別〉更搭上火紅動畫電影《天官賜福》片頭曲，在兩岸三地爆紅，〈無別〉官方總播放量高達9.7億次，成績亮眼。

張信哲聽聞好消息，相當開心，也再次強調很感謝蓋瑞巴洛（Gary Barlow）和提姆萊斯（Tim Rice）這次為張信哲合體寫的英文歌曲〈A Matter of Love〉（當年那份愛）等，張信哲說：「Gary和Tim都是情歌聖手，是寫情歌一等一的能手，我也要感謝他倆，讓《就懂了》專輯大大增色，拿下這麼好的成績。」

3人默契合作新歌，張信哲直誇提姆萊斯製作許多經典音樂劇，蓋瑞巴洛則是世界有名的歌手音樂人，張信哲期待：「他們非常會寫情歌，相信我們之後很快又會合作。」

張信哲近來推出新專輯《就懂了》，成績亮眼，相當開心。（潮水音樂提供）

(中時 )