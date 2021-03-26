紀錄片《教宗方濟各》談到關於敘利亞戰爭的片段。（影音授權／Discovery）

受到全球關注的羅馬總教教宗方濟各(Francesco)，自去年新冠肺炎疫情發生以來不僅出訪伊拉克宣揚和平與共存的普世價值，傾聽敘利亞伏屍沙灘男童父親的心聲，更在日前出面呼籲緬甸停止暴力。Discovery頻道特別於3月28日晚間9點，播出由奧斯卡提名的導演兼製片人葉夫根尼阿菲涅夫斯基(Evgeny Afineevsky)執導的《教宗方濟各》，以前所未有的方式，近距離紀錄天主教教宗方濟各，讓世人更加了解這位以謙遜、智慧和以寬厚態度面對挑戰和複雜問題的全球精神領袖。

紀錄片中，教宗方濟各表示難民營的孩子們曾經給了他很多張畫，稚嫩的圖畫中強烈地訴說著孩子們的願望－和平與愛。在戰亂下生活的孩子們，看見了因逃難而在海灘上溺斃的小男孩，深怕下一個就會是自已。

教宗主張人們不能再繼續漠不關心和畏懼，而是要學會接納他人，因為我們也有可能會遭遇到同樣的事。方濟各更有同理心的說：「處裡移民問題絕非易事，首先要有歡迎的心，國家必須陪伴、提升其地位、協助融入社會，這將是一體的過程，我想告訴各國領導人你們要盡全力去做。」

教宗同時也在節目中指出新冠肺炎大流行的慘劇教訓了人類， 我們沒有照顧好地球，我們的家園， 人類破壞並洗劫大自然， 危及了自己的性命， 他呼籲世人拿出勇氣，負起責任， 導正人類的腳步， 努力避免環境惡化的最嚴重後果。

此紀錄片同時採訪紀錄參與他人生旅程中的重要人士，包括其侄子何塞伊格納西奧貝爾格里奧、榮休教宗本篤十六世，以及性虐待受害者並長期為倖存者發聲的胡安卡洛斯克魯茲、難民倡導者諾瑪皮門特爾修女。

導演兼製片人阿菲涅夫斯基表示：「他對全世界人民的無私奉獻，將帶領我們走出這個艱辛的歷史時刻，迎向更加光明的未來。對許多人來說，他是一座指引迷途羔羊的燈塔，每天都盡其所能啟發人們搭建通往更美好未來的橋樑。」

(中時 )