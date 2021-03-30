全球各地發生重大災難後，幾乎都可以發現慈濟人的身影，成了另類的「台灣之光」。僑委會今天與慈濟基金會簽署合作備忘錄，未來雙方將結合國內外各據點的資源，協助遭遇急難事件的僑民。

僑委會與慈濟慈善事業基金會為結合雙方相關資源，促進雙方合作，在今天下午簽署合作備忘錄，內容包括未來雙方同意結合國內及海外各據點的相關網絡及資源，當僑民於海外遭遇急難事件時，提供適當協助，後續並將就海外僑界急難救助相關議題，進行相互合作交流及資源互相分享。

僑委會委員長童振源表示，提供旅外國人遭遇緊急困難的協助，是政府責無旁貸的工作，僑委會推動各地僑界投入急難救助工作，是希望結合僑界資源，自發性配合各駐外使領館處在能力範圍內提供旅外國人及鄉親發生急難事故時的協處，主要目的是將僑界原有行之有年的作法，予以制度化並匯聚僑界更大力量。

濟慈基金會執行長顏博文指出，結合政府及宗教團體力量，未來可透過海外僑界人脈及慈濟志工的大愛精神，共同協助旅外國人及海外僑民在遭遇急難事件時，提供即時的人道關懷與協助。

此外，慈濟基金會捐贈僑委會「新冠病毒大解密」兒童繪本中文版2000冊、英文版1000冊，提供海外僑校運用。僑委會指出，希望藉由本次送愛到僑校活動，構建與慈濟基金會合作平台，強化雙方溝通聯繫，未來能在慈善、教育、人文、急難救助等領域合作，擴大服務面向，國內海外共創雙贏。

(中時 )