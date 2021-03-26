作為全世界最知名的教堂穹頂藝術家，也是目前全世界最大的穹頂創作與玻璃彩繪的紀錄保持者，作品數量之多、體量之大，無人出其右，法國玻璃藝術家埃里克．邦特，有人說他是最靠近光的人，本可盡享「光之神」桂冠，但他卻回歸更純粹的自我創作，其個展今春首次來台，卻是琉璃工房已故創辦人張毅生前最後的一次策展。

受張毅、楊惠姍邀請，埃里克．邦特於2019年在上海的琉璃藝術博物館舉辦個展，當時張毅還出席了開幕式並於致詞時表示「32年在玻璃藝術裡，深深知道什麼樣的玻璃創作是了不起的」指埃里克的作品讓自己和楊惠姍「看到了一個嶄新的創作的可能性」。楊惠姍於台北開展記者會上，見張毅當時的身影仍不禁紅了眼，哽咽表示：「這是我們最後一次共同策展，也是我第一次獨立策展。」

1986年，埃里克．邦特為象牙海岸的雅穆索戈教堂製作的彩色玻璃窗，由60餘人的團隊歷經18個月打造完成，迄今仍是世界上面積最大的花窗玻璃。但在鑲嵌穹頂玻璃創作30年後，他開始了自己的創作，且迴避了斑斕的彩繪，以白、透、黑、金，表現自己對生命、生活的感受。他相當大量運用金，認為金代表著黃金時代，和玻璃一樣與光產生互動而極富變化，他的金，是發現與進步的隱喻。

楊惠姍介紹指出，埃里克此次個展特別為台灣創作了4件作品，分別是《風潮》、《玻璃狂想曲》、《日出漫步》和《時光飛逝，思想依然存在》，她表示埃里克創作時尤其重視「自由」，包括創作的自由及材質的自由，因此他從傾聽上帝的聲音，為上帝而創作，轉為傾聽自己內在的聲音，為自己而做；同時他也讓材質自由地受到溫、濕度或環境的影響而變形，再以自己所感受的材質變化進行詮釋與想像，賦予作品新的張力與意志。

女性，亦是埃里克的靈感繆斯，一系列女性主題的創作向女性致敬，在其創作中表述了生命張力與對自然的反思，而他的女性主題作品，蘊含柔美堅韌，形體卻具有爆發力，展現解放、自由、獨立的過程。

(中時 )