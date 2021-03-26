50歲張庭10年前和大她10歲張瑞陽結婚，兩人婚後生下一女一子，近年夫妻倆將重心放在大陸電商、美容、房地產業，傳聞累積了至500億身家，還榮登大陸繳稅王。近日，張庭、林瑞陽分享10年前後照，可見林瑞陽當年頂著一頭茂密黑髮，不愧被封為「台灣第一小生」，但10年過去頭髮白了不少，被網友虧像變成三代同堂。

張庭、林瑞陽近年在大陸發展事業獲得不少財富，傳聞兩人一年上繳的稅額高達21億元人民幣（約96億元台幣），年終舉辦尾牙，每個員工更可拿到10個月的年終。然近年林瑞陽常被傳衰老憔悴、外型發福，前年張庭夫妻參加員工婚禮，林瑞陽頂著一頭白髮，嚇了網友一大跳，虧「以為是張庭奶奶」，林瑞陽後來積極鏟肉，12天就甩肉5公斤。

張庭曬10年前後照片。（圖／翻攝自張庭微博）

張庭曬10年前後照片。（圖／翻攝自張庭微博）

林瑞陽後來一度傳出疑似二度發福，但他沒多做回應，強調身體健康就好，去年底張庭曬和老公拍的逗趣影片，片中林瑞陽哭哭向老婆抱怨常被別人說胖，「妳（指張庭）會不會嫌棄我？」張庭則打趣嗆：「他們懂個屁啊」，更力挺「老公就是要找胖胖的」才會幸福。

網友「扒圈內醬」虧林瑞陽。（圖／翻攝自扒圈內醬微博）

近日，張庭、林瑞陽在微博曬出兩人10年後的照片，幸福分享如今一家四口，生活幸福，張庭強調：「對你們的愛依然沒有變」，林瑞陽也說：「雖然時光染白了頭髮，但初心依然未變」，網友「扒圈內醬」則虧：「張庭完全是逆生長，穿著紅色衛衣，顏值依舊在線，甚至比起十年前看起來還年輕一些。而60歲的林瑞陽滿頭白髮，老態明顯，一家四口的全家福更是像三代人」。

(中時新聞網)