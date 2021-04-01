【回憶殺】張國榮（哥哥）在18年前的4月1日，從香港東方文華酒店一躍而下，從此成為娛樂圈最大遺憾，巨星的殞落至今仍許多人埋藏在心中的傷痛，張國榮生前的摯愛唐鶴德（唐唐）更是如此，回顧2人的愛情故事，從小就玩在一起，沒想到幾十年後，竟會成為此生最愛，至今唐鶴德仍然單身，時間一到便會緬懷永遠的哥哥。

從小就是玩伴的張國榮和唐鶴德，直到1982年才在香港麗晶酒店重逢，當時張國榮24歲，唐鶴德26歲，張國榮的演藝事業正在起飛中，而唐鶴德早已是銀行界的菁英，在張國榮經濟最困難時，總義不容辭傾囊相助，攜手走過低潮，而張國榮1997年也在紅館演唱會上，對台下的唐鶴德深情演唱《月亮代表我的心》，2人的戀情終於在世人面前公開。

張國榮在演唱會上對台下的唐鶴德唱《月亮代表我的心》。（圖/翻攝自微博）

張國榮甚至為了唐鶴德，在事業如日中天之際暫別演藝圈，2人遠赴溫哥華遊山玩水，度過了快樂的美好時光，不僅如此，他們某次外出時，發現狗仔跟拍，唐鶴德二話不說牽起張國榮的手，並回頭查看，這甜蜜的瞬間被捕捉下來，至今仍被譽為「本世紀最堅定的牽手」，2人越愛越高調，就連張國榮愛車的車牌號碼都是DC339—唐張長長久。

唐鶴德牽起張國榮的手，回眸一瞬間被捕捉下來。（圖/翻攝自微博）

張國榮不只一次公開表示，唐鶴德是「主賜給我的禮物」，也是除了母親之外，他人生中最重要的人，在張母過世時，他還讓唐鶴德以親屬的身份幫忙打理一切，儘管他們無法結婚，卻是彼此生命中最重要的人，張國榮曾浪漫地說，「我覺得我們已經結了婚，無論多忙、相隔多遠，我們每天給對方打電話，我是一個愛家的人。」

兩人看得高調，多次被拍到出雙入對的身影。（圖/翻攝自微博）

張國榮這段真摯的感情卻因憂鬱症畫下句點，他臨死前，僅打電話給經紀人陳淑芬留下最一句話：「我終於可以舒舒服服睡上一覺了」，隨後便在下午6點43分結束精彩的46年人生，唐鶴德得知噩耗，悲痛到無法自己，在出殯那天，他比了個OK手勢，那是他和張國榮示愛的小默契，如今卻再也等不到回應。

唐鶴德在張國榮的喪禮上哭到站不穩。（圖/翻攝自微博）

張國榮逝世後，唐鶴德以未亡人的身份將骨灰收藏在家中，接手張國榮的遺產和遺物，身邊再也沒有出現過其他伴侶，並表示「這輩子不會再愛上任何人。」每到愛人的冥誕和忌日，唐鶴德便會發文悼念，唯一一次公開亮相，是在張國榮逝世十週年紀念會上，當時他緬懷，「十年生死兩茫茫。不思量，自難忘。逝水如斯，而不舍晝夜。人生無常，唯獨愛有永恒，讓我們繼續寵愛張國榮。」

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