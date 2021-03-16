2021全英羽球公開賽明天開打，日本隊今年1月因為世界球王桃田賢斗確診新冠肺炎，全隊退出泰國站賽事，經過兩個月休養，桃田率領「日本武士」進攻全英公開賽，展開日本羽球隊2021賽季第一個挑戰。

日本隊的回歸，也給其他國家羽球隊帶來衝擊，馬來西亞羽球隊教練總監黃綜翰認為，選手們準備好面對更困難的挑戰，「雖然全英公開賽不是攸關奧運參賽資格積分的賽事，但還是跟今年先前的比賽不同，不管其他選手喜不喜歡，日本隊會好好回來一搏，我們的選手要準備好面對他們，而且一但全世界所有都回來比賽後，競爭只會更加激烈。」

對於桃田賢斗來說，這會是他自去年1月贏得馬來西亞大師賽冠軍後首場國際賽事，最快8強就會對上馬來西亞新生代男單好手李梓嘉，同樣強勢回歸的現任世界第一，還有印尼男雙組合吉德翁（Marcus Fernando Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），首輪對手是德國組合簡森（Jones Ralfy Jansen）／凱斯包爾（Peter Kaesbauer）。

為了參賽，選手要作足防役措施，搭乘長途飛機前往英國，黃綜翰說：「進入全英公開賽的過程漫長又累人，我們周日很晚抵達，也做了新冠肺炎病毒檢測，選手們精神狀態也好，準備好參加比賽，我也對賽事有所期待。」

(中時 )