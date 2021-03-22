嘉義縣水上分局專案小組經過長時間調查、搜證，20日在台南市破獲一地下運彩簽賭網站。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上分局專案小組經過長時間調查、搜證，20日在台南市破獲一地下運彩簽賭網站，查扣電腦等證物。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

組頭遭綁架勒贖案一再傳出，讓各界注意到台灣地下簽賭龐大利益和背後複雜幫派勢力，嘉義縣水上分局專案小組經過長時間調查、搜證，20日在台南市破獲一地下運彩簽賭網站，查出該網站2000多名會員全是大陸人，2020年底上線至今，4個多月時間，下注金額已超過5000萬人民幣，超過2億台幣。

水上分局偵查隊接獲檢舉，有一名為「T.G通路網」，中文淘金網的網站專營足球超級聯賽賭盤，20日收網，同台南市警察局第4、第5分局在台南北區某大樓內直搗簽賭網站大本營，查獲丁姓主嫌及14名負責「攬客」共犯嫌，除查扣電腦主機、筆電40台，還有103支大陸門號手機等相關證物，全案依賭博罪嫌移送偵辦。

丁姓主嫌聲稱自己是受聘員工，說他原本在菲律賓馬尼拉經營運動彩賭博網站，因疫情關係，去年9月返台，隨後簽賭網站上游就告知他要在台灣開同性質的簽賭網站，請他擔任負責人，而「T.G通路網」約11、12月間成立後，已招攬2000多名大陸會員，會員全由支付寶帳戶以人民幣下注。

該網站下注的賽事以英格蘭足球超級聯賽、義大利足球甲級聯賽、德國足球甲級聯賽、西班牙足球甲級聯賽和法國足球甲級聯賽等世界5大足球賽事為主，推算至今下注金額初估約人民幣5024萬餘元。

警方調查，該網站短短4個多月獲利驚人，相對員工報酬也不差，像丁姓主嫌1個月底薪約10萬台幣，每月分紅也有10萬上下，其他CALL客員工也按比例抽成，收入不俗。

因一次查獲15名嫌犯，警方還出動遊覽車，才一次把人犯全送往嘉義地檢署複訊。水上分局表示，近來發生的治安事件常與賭債糾紛有關，本案除依賭博罪嫌移送偵辦外，將擴大追查該簽賭站集團成員及幕後主持人有無黑道勢力，以徹底斷絕黑幫重要經濟來源，掃除地下網路運動彩簽賭歪風。

(中時 )