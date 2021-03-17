高雄鳳山區一家競技休閒館外表打著純屬遊戲娛樂，但暗地裡卻是職業賭場，現場不僅有年輕美眉當荷官、穿短窄裙吸客外，也逮獲有賭客私下將贏得的籌碼換成現金；警方進一步追查有男賭客在這場子1個月輸掉約100萬，警搗破賭場當天，查獲現場主持人趙女、荷官等7人及賭客9人，依賭博罪送辦。

警方表示，日前接獲檢舉指出，鳳山區1家原本在複合式釣蝦場2樓的競技休閒館，疑私設賭場，3月1日又轉移到隔壁繼續經營；警方派員蒐證，並喬裝賭客進入訪查，發現賭客拿現金換籌碼後，可玩妞妞、百家樂等紙牌遊戲。

警方15日晚間11時45分埋伏蒐證發現，有名黃姓女賭客拿著贏來的籌碼到櫃台示意換現，警方見時機成熟，趁黃女隨工作人員到廁所拿到1萬多元現金後，火速上前逮人，店外面警力同步進入查緝，查獲現金約73萬、籌碼和帳冊。

據了解，該賭場以每人每月3萬薪資，雇用6名年紀大約20多歲年輕美眉，穿著短窄裙、露出長腿當荷官吸引賭客上門，場內賭博方式有妞妞、百家樂等多種紙牌遊戲，並以新台幣與籌碼依比例先行兌換後，贏得籌碼可於店家依比例兌換現金得利。

(中時 )