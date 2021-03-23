只要在演藝圈闖出名氣，往往都會有相當可觀的工作量及收入，但賺得豐厚不見得就會花得多，知名女主持人Lulu（黃路梓茵）日前現身東湖傳統市場買衣服，只花不到1000塊就搭配出3種穿搭。

Lulu除了在歌唱和主持領域有卓越的表現，還創立YouTuber頻道，最新一集影片主題為在傳統市場購物，她穿著整套阿嬤最喜歡搭配的衣服，方便穿梭在人群中不被認出來，又能拉近老闆的心，Lulu在市場裡到處逛，發現不少質料高級的服飾，採購完畢後火速回家搭出3套穿搭，第一套是復古芭比風，藍紅格紋的毛呢外套才100塊，綠色上衣更誇張，便宜到只賣33塊，再加上自己的粉紅短裙、白褲襪和黃鞋，只花133圓就搭出日式復古風。

第二套是向日葵班的班長風，綠色的無袖洋裝500塊，再戴上價值100塊的黃色防水帽，兩者加起來才600塊，輕鬆配出俏皮可愛的風格；第三套叫作跟你媽扭一下，Lulu打趣地說因為看過媽媽穿過類似的，而這套衣服CP值也高到破表，暗紫紅色的格紋外套僅100塊，再自行搭配白色圓框墨鏡、黑色紳士帽及黑褲，俐落又有復古風格，非常有自己的味道，Lulu自信地說：「直接走進東湖市場裡買衣服，並且搭配出如同你在日本小店購買到的時尚穿搭。」表示傳統市場才是真正好買的購物天堂，會挖到意想不到的寶物。

許多網友看到Lulu只花少少的錢就買到高品質的服飾，不禁留言大呼：「好厲害」、「太時尚了吧我也要去買」、「每件衣服都需要伯樂」、「3件100根本都是寶」。

【Lulu的家】傳統市場才是真正好買的購物天堂！Lulu教你如何買出時髦感！｜東湖市場｜Lulu黃路梓茵

(中時新聞網)