英瑞一KY轉換公司債(15921)、笙泉股票(3122)、台康生技一轉換公司債(65891)自110年3月29日起預收款券，並管制撮合作業；且櫃買中心3月31日將再添三檔股票ETF上櫃掛牌交易，分別為「永豐美國科技ETF」(00886)、「永豐中國科技50大ETF」(00887)及「永豐台灣ESG ETF」(00888)。

櫃買中心表示，英瑞國際公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年3月29日起10個營業日(110年3月29日至110年4月13日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行) 改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每25分鐘撮合一次)，另依本中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

笙泉科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年3月29日起10個營業日(110年3月29日至110年4月13日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

台康生技公司國內第一次有擔保轉換公司債因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自110年3月29日起10個營業日(110年3月29日至110年4月13日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券；惟其標的股票前經櫃買中心發布處置，該轉換公司債已併同採行處置措施，其中110年3月29日至110年4月12日(如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)仍應改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

在ETF部分，繼今年2月4日首批ESG相關債券ETF上櫃掛牌後，延續全球永續投資主流趨勢，櫃買中心首檔ESG股票ETF「永豐台灣ESG ETF」將於3月31日上櫃掛牌，該檔ETF的成分股涵蓋了上市及上櫃市場ESG評分良好之股票，目前成分股有42檔，可以滿足投資人股、債分散投資的資產配置需求，且可以用更便捷的投資管道、更便宜的交易成本，參與ESG概念股之投資；該檔ETF所追蹤之指數為「富時台灣ESG優質指數(FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index)」，以富時台灣指數成分股為母體，選取國內上市及上櫃股票中ESG評分高及股利率高的個股，再以自由流通市值加權計算，兼顧企業ESG表現的同時，擁有高獲利及高流通性之特性。

櫃買中心指出，同日掛牌的「永豐美國科技ETF」係追蹤「美國科技股票指數(NYSE FactSetR U.S. Tech Breakthrough Index)」，依自由流通市值及成交值選取符合機器人與人工智慧、網路安全、雲端資訊技術、金融科技、基因與免疫學等五大主體領域之美國上市公司股票為標的成分證券，目前成分股有182檔；至於「永豐中國科技50大ETF」則係追蹤「中証科技50指數」，該指數係自上海及深圳證券交易所掛牌之科技相關行業股票中，選取市值大且流動性佳的50檔股票為成分證券。

(時報資訊)